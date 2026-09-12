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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0)

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Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 12
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 13
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 14
Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 12
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 13
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 14
  • Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674521
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0)

Ноутбук обладает широким функционалом и показывает высокую производительность. Технические характеристики удачно дополняются эффектным дизайном.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
8845HS
Развернуть
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
73 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук обладает широким функционалом и показывает высокую производительность. Технические характеристики удачно дополняются эффектным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Zephyrus G14 GA403UU-QS080 (90NR0HZ2-M003V0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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