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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280)

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Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729522
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х9
Вес, кг.
4.23

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280)

**Игровой ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Cyborg 17 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит насладиться реалистичной графикой и высокой детализацией. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра и игры. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * чёрный цвет корпуса и крышки — стильный и универсальный вариант; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете полностью погрузиться в мир игр и насладиться каждым моментом! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете мощный игровой ноутбук? MSI Cyborg 17 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — достаточно для многозадачности и высоких нагрузок. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 позволит насладиться реалистичной графикой и высокой детализацией. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра и игры. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * чёрный цвет корпуса и крышки — стильный и универсальный вариант; * наличие сетевого интерфейса RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете полностью погрузиться в мир игр и насладиться каждым моментом! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
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Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWEKG-280XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-280) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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