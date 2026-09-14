Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)
Представляем вашему вниманию ноутбук Lenovo — мощное и современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, обеспечивая невероятно плавное и четкое изображение. С корпусом, выполненным из качественного пластика, устройство имеет вес всего 2,4 кг, что делает его удобным для переноски. Внутри расположен энергоэффективный процессор от AMD, который в сочетании с 8 Гб видеопамяти и дискретной видеокартой, обеспечивает высокую производительность даже в ресурсоемких задачах. Ноутбук поставляется с оперативной памятью типа DDR5, что гарантирует быструю и бесперебойную работу приложений. Устройство оснащено SSD на 512 Гб, предлагающим достаточно места для всех ваших файлов и быстрый доступ к данным. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 Home, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и доступ к множеству приложений. Приятным дополнением является подсветка клавиатуры, позволяющая работать в любое время суток. Для удобства подключения внешних устройств, ноутбук имеет один порт USB Type-C, что открывает широкий спектр возможностей для взаимодействия с другими устройствами. Выполненный в стильном сером цвете, этот ноутбук Lenovo сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии, делая его идеальным выбором для любого пользователя.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 112 110 руб.28028 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 860 руб.28215 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 113 140 руб.28285 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 113 140 руб.28285 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 114 250 руб.28563 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 117 420 руб.29355 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 121 070 руб.30268 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 121 380 руб.30345 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 125 350 руб.31338 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 126 860 руб.31715 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 126 930 руб.31733 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 AMD Ryzen 7 250/16Gb (1*16 D5)/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (100W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/RJ-45/Luna Grey/2.4kg (83JG007PUS)