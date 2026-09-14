Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK)
Ноутбук Lenovo – это идеальное сочетание стиля, мощности и передовых технологий, которое удовлетворит даже самых требовательных пользователей. Превосходный дизайн с корпусом из алюминия придает устройству элегантный и современный вид. Благодаря своему лёгкому весу — всего 1,19 кг, этот ноутбук легко брать с собой куда угодно. Дисплей диагональю 14 дюймов с разрешением 2880x1800 пикселей и сенсорной функцией обеспечивает яркие, чёткие изображения, делая просмотр контента или работу с документами максимально комфортными. Подсветка клавиатуры позволит работать даже в тёмное время суток без ущерба для удобства. Производительность устройства находится на высоте благодаря мощному 8-ядерному процессору Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции быстро и эффективно. Встроенная видеокарта удовлетворит потребности при выполнении повседневных задач и обеспечит стабильное воспроизведение мультимедийного контента. Объем SSD накопителя в 1024 Гб позволит хранить большое количество файлов, приложений и мультимедиа без необходимости в регулярном освобождении места. Наличие встроенного кард-ридера добавляет удобства в работу с внешними носителями. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, что делает его идеальным для работы и развлечений в современном цифровом мире. Современный модуль Bluetooth версии 5.4 обеспечивает быстрое и надежное беспроводное соединение с различными устройствами. Это ноутбук Lenovo для тех, кто ценит высокую производительность, удобство и стиль в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 14ILL10 Core Ultra 7 256V 16Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K (2880x1800) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam (83JX000HRK)