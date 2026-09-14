Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414)
MSI воплощает мощь и комфорт работы на большом экране с диагональю 17,3 дюйма и чётким Full HD разрешением 1920x1080. Такой размер отлично подходит для просмотра фильмов, работы с документами и гейминга — всё выглядит ярко и реалистично благодаря IPS-матрице. Внутри — стремительный 8-ядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 2,1 ГГц: хватает для многозадачности и требовательных приложений. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку системы и простор для хранения файлов, а 16 Гб оперативной памяти легко справляются с современными программами и играми. Экран с частотой 60 Гц делает изображение плавным и приятным для глаз. MSI — идеальное сочетание производительности и пространства для продуктивной и комфортной работы.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414)