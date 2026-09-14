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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414)

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Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
108 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737605
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х9
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414)

MSI воплощает мощь и комфорт работы на большом экране с диагональю 17,3 дюйма и чётким Full HD разрешением 1920x1080. Такой размер отлично подходит для просмотра фильмов, работы с документами и гейминга — всё выглядит ярко и реалистично благодаря IPS-матрице. Внутри — стремительный 8-ядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 2,1 ГГц: хватает для многозадачности и требовательных приложений. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку системы и простор для хранения файлов, а 16 Гб оперативной памяти легко справляются с современными программами и играми. Экран с частотой 60 Гц делает изображение плавным и приятным для глаз. MSI — идеальное сочетание производительности и пространства для продуктивной и комфортной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
MSI воплощает мощь и комфорт работы на большом экране с диагональю 17,3 дюйма и чётким Full HD разрешением 1920x1080. Такой размер отлично подходит для просмотра фильмов, работы с документами и гейминга — всё выглядит ярко и реалистично благодаря IPS-матрице. Внутри — стремительный 8-ядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 2,1 ГГц: хватает для многозадачности и требовательных приложений. Быстрый SSD на 512 Гб обеспечивает мгновенную загрузку системы и простор для хранения файлов, а 16 Гб оперативной памяти легко справляются с современными программами и играми. Экран с частотой 60 Гц делает изображение плавным и приятным для глаз. MSI — идеальное сочетание производительности и пространства для продуктивной и комфортной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WEKG-414XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-414) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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