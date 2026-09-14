Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0" WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0" WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year
**Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — стиль, мощность и надёжность в каждом элементе** Ищете надёжный ноутбук для работы и развлечений? Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — это то, что вам нужно! **Почему стоит выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 6?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 225U с 12 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), матрицей IPS и матовой поверхностью — чёткое и яркое изображение без бликов. * **Удобство подключения:** два порта Thunderbolt и сетевой интерфейс RJ-45 для подключения к сети и разнообразной периферии. * **Компактность и стиль:** лёгкий (всего 1,38 кг) и стильный ноутбук в чёрном корпусе из алюминия и пластика — идеальный спутник в работе и путешествиях. **Дополнительные преимущества:** * русская раскладка клавиатуры; * интегрированная графика Intel Graphics; * частота обновления экрана — 60 Гц; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч). Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 — выбор тех, кто ценит качество, надёжность и производительность. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 114 910 руб.28728 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 117 290 руб.29323 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 121 250 руб.30313 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 121 720 руб.30430 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 125 210 руб.31303 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 126 710 руб.31678 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 126 790 руб.31698 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-283XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1...
-
В наличииЦена 129 170 руб.32293 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 129 640 руб.32410 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 8 G1i Core Ultra 7 268V 32Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 131 860 руб.32965 руб. в СплитНоутбук HP UMA Ultra 7 255U 8 16 inch G1i 16" IPS 16Gb/512Gb (C1...
-
В наличииЦена 132 020 руб.33005 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 830 G11 13.3" Touch Core Ultra 7 155U 16Gb ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук/ Lenovo ThinkPad T14 G6 14.0" WUXGA AG 400nits, U5-225U,16GB DDR5,512GB SSD M.2 2280 NVMe G4,Integrated , 5.0MP+IR Webcam, Intel AX211 2x2AX 6E+BT, Wired Ethernet, 57Whr, BKLT KB ENG, NO OS, 1 Year