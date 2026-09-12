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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674430
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х7
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK)

Lenovo представляет ноутбук с мощным процессором AMD Ryzen 7 — отличное решение для рабочих задач, учебы и развлечений. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает плавную работу графики на большом 15,6-дюймовом экране с четким разрешением 1920x1080. Объем SSD на 256 Гб позволит хранить важные документы и программы, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и комфортную работу без зависаний. Благодаря наличию одного порта USB 3.0 вы легко подключите необходимые устройства. Девайс поставляется с операционной системой DOS, что удобно для самостоятельной настройки рабочего пространства.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ABA7 (82RN008LRK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 3
Операционная система
DOS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет ноутбук с мощным процессором AMD Ryzen 7 — отличное решение для рабочих задач, учебы и развлечений. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечивает плавную работу графики на большом 15,6-дюймовом экране с четким разрешением 1920x1080. Объем SSD на 256 Гб позволит хранить важные документы и программы, а 8 Гб оперативной памяти обеспечивают быструю и комфортную работу без зависаний. Благодаря наличию одного порта USB 3.0 вы легко подключите необходимые устройства. Девайс поставляется с операционной системой DOS, что удобно для самостоятельной настройки рабочего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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