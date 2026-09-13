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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09)

Отзывы(0)
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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713566
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.31

Описание товара Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Breve создан для продуктивной работы с документами, презентациями и повседневных задач. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти он отлично справляется с многозадачностью в офисных приложениях, браузере и легких креативных программах. Модель подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный рабочий инструмент по разумной цене.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хорошую производительность в повседневных задачах благодаря современной архитектуре Zen 3+. Встроенная графика AMD Radeon позволяет комфортно работать с офисными программами, просматривать видео и запускать казуальные игры. Связка достаточно энергоэффективна и не требует сложной системы охлаждения.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает комфортную цветопередачу для работы с документами и веб-серфинга, а также подходит для просмотра фильмов и образовательного контента.

Память, накопители и расширение

Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько офисных приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в серебристом цвете и отличается деловым дизайном. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без лишнего шума. Ноутбук достаточно мобилен для ежедневного использования в офисе или учебном заведении, а также периодической работы из дома или кафе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям, а Bluetooth пригодится для работы с беспроводными аксессуарами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, веб-серфинга и базового медиапотребления. Если же планируется работа с видеомонтажом или регулярные игровые сессии, стоит присмотреться к моделям с дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Breve создан для продуктивной работы с документами, презентациями и повседневных задач. Благодаря процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти он отлично справляется с многозадачностью в офисных приложениях, браузере и легких креативных программах. Модель подойдет студентам, офисным работникам и тем, кто ищет надежный рабочий инструмент по разумной цене.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хорошую производительность в повседневных задачах благодаря современной архитектуре Zen 3+. Встроенная графика AMD Radeon позволяет комфортно работать с офисными программами, просматривать видео и запускать казуальные игры. Связка достаточно энергоэффективна и не требует сложной системы охлаждения.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает комфортную цветопередачу для работы с документами и веб-серфинга, а также подходит для просмотра фильмов и образовательного контента.

Память, накопители и расширение

Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько офисных приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в серебристом цвете и отличается деловым дизайном. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без лишнего шума. Ноутбук достаточно мобилен для ежедневного использования в офисе или учебном заведении, а также периодической работы из дома или кафе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям, а Bluetooth пригодится для работы с беспроводными аксессуарами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, веб-серфинга и базового медиапотребления. Если же планируется работа с видеомонтажом или регулярные игровые сессии, стоит присмотреться к моделям с дискретной графикой.

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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R5-ADXW09) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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