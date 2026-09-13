Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14P5-ADXW04)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на бизнес-пользователей, офисных работников и тех, кто ищет производительное мобильное устройство для работы с документами, презентациями и многозадачности. Компактный 14-дюймовый форм-фактор и современный процессор Intel Core i5 13-го поколения делают его отличным выбором для работы как в офисе, так и в командировках. Модель подойдет для комфортной работы с офисными приложениями, браузером, легкой обработки фото и видеоконференций.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1334U относится к энергоэффективной U-серии 13-го поколения, обеспечивая хороший баланс между производительностью и автономностью. Его 10 ядер (2 производительных и 8 энергоэффективных) отлично справляются с офисными задачами и многозадачностью. Встроенная графика Intel Iris Xe обладает достаточной мощностью для работы с офисными приложениями, просмотра видео и несложной обработки фото, хотя для серьезных игр или профессионального видеомонтажа её возможностей будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

IPS-матрица с разрешением Full HD (1920?1080) на 14.1-дюймовой диагонали обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая комфортный масштаб интерфейса без необходимости дополнительных настроек. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами просмотра.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что более чем достаточно для комфортной работы с множеством браузерных вкладок и офисных приложений одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих документов, презентаций и медиафайлов. Такой объем позволяет комфортно работать без необходимости частой очистки диска.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в деловом сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймового форм-фактора. Энергоэффективный процессор не требует сложной системы охлаждения, что позволяет сохранять низкий уровень шума при работе. Конфигурация оптимизирована для мобильного использования, что в сочетании с энергоэффективной платформой обеспечивает хорошую автономность для работы вне офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-задач, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором или проектором. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая инструменты безопасности и управления. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное подключение к беспроводным сетям.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет надежное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, при этом ценит мобильность и автономность. Корпоративным пользователям понравится наличие Windows 11 Pro и сбалансированная конфигурация для бизнес-задач.