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Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD)

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Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte AORUS
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
2560x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674381
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte AORUS
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
4.49

Описание товара Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD)

Вражаюча чіткість і плавні візуальні ефекти, що вражають Насолоджуйтесь чіткою і точною ігровою графікою на екрані з високою роздільною здатністю і високою частотою оновлення екрана AORUS 15, який ідеально поєднує в собі зображення QHD 165 Гц і плавність. Вбудована широка колірна гама забезпечує яскраве зображення та ефект занурення, даючи змогу оцінити красиву графіку під час гри. Екран ігрового ноутбука AORUS отримав сертифікат T?V Rheinland на низький рівень синього світла, визнаний у всьому світі сертифікаційний орган. Зменшене синє світло забезпечує здоровий і комфортний перегляд. Він також отримав сертифікат відсутності мерехтіння, що знижує стомлюваність і сухість очей через мерехтіння. Ноутбуки GeForce RTX 40 Series Графічні процесори NVIDIA GeForce RTX серії 40 для ноутбуків забезпечують роботу найшвидших у світі ноутбуків для геймерів і творчих людей. Створені на основі надефективної архітектури NVIDIA Ada Lovelace, вони забезпечують якісний стрибок у продуктивності завдяки технології DLSS 3 на базі штучного інтелекту та дають змогу створювати реалістичні віртуальні світи з повним трасуванням променів. Крім того, набір технологій Max-Q оптимізує продуктивність системи, потужність, час роботи від батареї та акустику для досягнення максимальної ефективності. Точні командні тригери Насолоджуйтесь тактильним відгуком кожної команди, яку ви вводите, з ходом клавіш до 1.7 мм. Кожне натискання клавіші точно сприймається з використанням повної технології захисту від ореолів, що дає змогу вам насолоджуватися напруженням битви.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte AORUS 15 (BKF-H3KZ754SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte AORUS
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
99 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вражаюча чіткість і плавні візуальні ефекти, що вражають Насолоджуйтесь чіткою і точною ігровою графікою на екрані з високою роздільною здатністю і високою частотою оновлення екрана AORUS 15, який ідеально поєднує в собі зображення QHD 165 Гц і плавність. Вбудована широка колірна гама забезпечує яскраве зображення та ефект занурення, даючи змогу оцінити красиву графіку під час гри. Екран ігрового ноутбука AORUS отримав сертифікат T?V Rheinland на низький рівень синього світла, визнаний у всьому світі сертифікаційний орган. Зменшене синє світло забезпечує здоровий і комфортний перегляд. Він також отримав сертифікат відсутності мерехтіння, що знижує стомлюваність і сухість очей через мерехтіння. Ноутбуки GeForce RTX 40 Series Графічні процесори NVIDIA GeForce RTX серії 40 для ноутбуків забезпечують роботу найшвидших у світі ноутбуків для геймерів і творчих людей. Створені на основі надефективної архітектури NVIDIA Ada Lovelace, вони забезпечують якісний стрибок у продуктивності завдяки технології DLSS 3 на базі штучного інтелекту та дають змогу створювати реалістичні віртуальні світи з повним трасуванням променів. Крім того, набір технологій Max-Q оптимізує продуктивність системи, потужність, час роботи від батареї та акустику для досягнення максимальної ефективності. Точні командні тригери Насолоджуйтесь тактильним відгуком кожної команди, яку ви вводите, з ходом клавіш до 1.7 мм. Кожне натискання клавіші точно сприймається з використанням повної технології захисту від ореолів, що дає змогу вам насолоджуватися напруженням битви.
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Отзывы


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