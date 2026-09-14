Top.Mail.Ru
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 1
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 2
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 3
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 4
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 5
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 6
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Dell Pro 16 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734210
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Dell Pro 16 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
235U
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.81

Описание товара Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658)

Ноутбук Dell Pro 16 Plus Ul5 сочетает производительность и мобильность для профессионалов и студентов. Он подходит для сложных задач и повседневной работы, создавая условия для просмотра и обработки данных. Устройство работает на базе современного процессора Intel и оснащено экраном с расширенным соотношением сторон.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ноутбук
Линейка
Dell Pro 16 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
235U
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell Pro 16 Plus Ul5 сочетает производительность и мобильность для профессионалов и студентов. Он подходит для сложных задач и повседневной работы, создавая условия для просмотра и обработки данных. Устройство работает на базе современного процессора Intel и оснащено экраном с расширенным соотношением сторон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 16 Plus Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS FHD+ (1920x1200) Linux grey WiFi BT Cam (PRO14PL-5658) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...