Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)
Ноутбук Asus — это элегантное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен современным процессором от AMD с четырьмя ядрами, обеспечивающим высокую производительность и эффективность в многозадачных режимах. Объем оперативной памяти составляет впечатляющие 32 Гб, что позволяет без труда запускать множество приложений одновременно и работать с ресурсоемкими задачами. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD объемом 512 Гб, на котором можно удобно разместить все необходимые файлы и программы. Графический контроллер AMD Radeon 820M отвечает за качественное отображение графики, что вместе с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 обеспечивает отличное качество изображения и яркость красок. Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, а вес устройства составляет всего 1,7 кг, что делает его удобным в переноске и использовании в любых условиях. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать даже в условиях недостаточной освещенности. Устройство оснащено двумя портами USB Type-C для удобства подключения периферии и периферийных устройств. Поддержка версии Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с беспроводными аксессуарами. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, гибкость выбора позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую ОС. Этот ноутбук от Asus станет надежным партнером в повседневных задачах, подарив удовольствия от работы и развлечений.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 105 600 руб.26400 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16...
-
В наличииЦена 107 110 руб.26778 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8054 18" IPS (Ryzen AI 7 445, ...
-
В наличииЦена 108 780 руб.27195 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV142 Core i5 14450HX 16Gb ...
-
В наличииЦена 109 170 руб.27293 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 109 890 руб.27473 руб. в СплитНоутбук ASUS V16 V3607VM Core 5 210H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 5...
-
В наличииЦена 112 110 руб.28028 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 860 руб.28215 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 113 140 руб.28285 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 113 140 руб.28285 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 114 250 руб.28563 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 117 420 руб.29355 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)