Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413)
MSI создает ноутбуки для тех, кто ценит мощь и стиль. Благодаря внушительной диагонали экрана 17,3 дюйма вы сможете полностью погрузиться в любимые игры или работать с графикой без компромиссов. Дисплей IPS с разрешением 1920x1080 передает насыщенные цвета и четкое изображение при любом угле обзора. Восьмиядерный процессор Intel и дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти справятся даже с ресурсоемкими задачами — от монтажа видео до современных игр. SSD объемом 512 Гб гарантирует быстрый запуск программ и загрузку системы, а 16 Гб оперативной памяти позволяют работать с требовательными приложениями одновременно. Прочный корпус из алюминия придает устройству стильный вид и надежность. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в темноте, а порт USB Type-C расширяет ваши возможности подключения. Эта модель MSI — сбалансированный выбор для тех, кто ищет производительный и функциональный ноутбук.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413)