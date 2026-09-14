Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737603
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Втч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х35х9
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413)

MSI создает ноутбуки для тех, кто ценит мощь и стиль. Благодаря внушительной диагонали экрана 17,3 дюйма вы сможете полностью погрузиться в любимые игры или работать с графикой без компромиссов. Дисплей IPS с разрешением 1920x1080 передает насыщенные цвета и четкое изображение при любом угле обзора. Восьмиядерный процессор Intel и дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти справятся даже с ресурсоемкими задачами — от монтажа видео до современных игр. SSD объемом 512 Гб гарантирует быстрый запуск программ и загрузку системы, а 16 Гб оперативной памяти позволяют работать с требовательными приложениями одновременно. Прочный корпус из алюминия придает устройству стильный вид и надежность. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в темноте, а порт USB Type-C расширяет ваши возможности подключения. Эта модель MSI — сбалансированный выбор для тех, кто ищет производительный и функциональный ноутбук.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Втч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI создает ноутбуки для тех, кто ценит мощь и стиль. Благодаря внушительной диагонали экрана 17,3 дюйма вы сможете полностью погрузиться в любимые игры или работать с графикой без компромиссов. Дисплей IPS с разрешением 1920x1080 передает насыщенные цвета и четкое изображение при любом угле обзора. Восьмиядерный процессор Intel и дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти справятся даже с ресурсоемкими задачами — от монтажа видео до современных игр. SSD объемом 512 Гб гарантирует быстрый запуск программ и загрузку системы, а 16 Гб оперативной памяти позволяют работать с требовательными приложениями одновременно. Прочный корпус из алюминия придает устройству стильный вид и надежность. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в темноте, а порт USB Type-C расширяет ваши возможности подключения. Эта модель MSI — сбалансированный выбор для тех, кто ищет производительный и функциональный ноутбук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 17 B13WFKG-413XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17U332-413) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...