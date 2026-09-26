Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 1
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 2
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 3
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 4
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 5
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 6
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 7
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 8
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 9
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 10
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 11
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 12
Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 1
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 2
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 3
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 4
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 5
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 6
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 7
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 8
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 9
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 10
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 11
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 12
  • Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742938
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.33

Описание товара Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0)

Ноутбук ASUS V16 V3607VH-TK185 с диагональю 16" имеет IPS-экран с разрешением 1920?1200 и частотой обновления 144 Гц, что создаёт чёткую и плавную картинку. В основе устройства восьмиядерный процессор Intel Core 5 210H с частотой до 4.8 ГГц в режиме Turbo, а объём оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR5. Для хранения данных установлен SSD объёмом 512 ГБ с интерфейсом PCI-E 4.0?4.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS V16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS V16 V3607VH-TK185 с диагональю 16" имеет IPS-экран с разрешением 1920?1200 и частотой обновления 144 Гц, что создаёт чёткую и плавную картинку. В основе устройства восьмиядерный процессор Intel Core 5 210H с частотой до 4.8 ГГц в режиме Turbo, а объём оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR5. Для хранения данных установлен SSD объёмом 512 ГБ с интерфейсом PCI-E 4.0?4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus V16 V3607VH-TK185 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 16" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam (90NB16L1-M00FR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...