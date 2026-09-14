Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016)
Представляем ноутбук MSI — идеальное сочетание производительности и стиля для современных пользователей. Этот ноутбук оснащен мощным 10-ядерным процессором Intel, который обеспечивает быструю и эффективную работу в любых задачах, от повседневной офисной деятельности до сложных графических и игровых приложений. С 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями с широкой цветовой гаммой и отличными углами обзора. Это делает устройство идеальным как для работы с графикой, так и для просмотра фильмов и игр. Ноутбук MSI обладает 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстродействие и многозадачность, позволяя запускать несколько тяжелых приложений одновременно без тормозов. 1024 Гб SSD накопитель обеспечивает мгновенный доступ к файлам и программы запускаются молниеносно. Видеокарта с 8 Гб дискретной видеопамяти позволяет наслаждаться высококачественной графикой и плавным игровым процессом даже в современных играх. Благодаря новейшей версии Bluetooth v5.3, вы получите стабильное и быстрое беспроводное соединение с другими устройствами. Весом в 2,1 кг и корпусом из прочного пластика, этот ноутбук остается легким для транспортировки и прочным, чтобы служить вам долгое время. MSI создает устройства, которые объединяют мощность, стиль и надежность в одном флаконе. Идеальный выбор для тех, кто ищет производительный, но при этом удобный ноутбук для ежедневного использования.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016)