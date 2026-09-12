Блендер погружной Kitfort КТ-3511
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Kitfort КТ-3511
Погружной блендер «3 в 1» КТ-3511 – универсальное кухонное устройство, с которым вы сможете приготовить множество блюд. Устройство предназначено для смешивания, взбивания, приготовления фруктовых и фитнес-напитков, а также для замеса жидкого теста. Насадка-венчик предназначена для приготовления жидкого теста и взбивания яичных белков. Венчик обеспечивает равномерное смешивание ингредиентов, создавая идеальную консистенцию для выпечки или приготовления десертов. Насадка-блендер измельчает и смешивает ингредиенты в однородную консистенцию. Смешивать ингредиенты удобно во вместительном и глубоком пластиковом стакане ёмкостью 700 мл, который идет в комплекте с устройством. В чаше измельчителя можно быстро измельчить мясо, сыр, овощи или ягоды. Благодаря острым лезвиям и мощному двигателю, он молниеносно превращает мясо, сыр, овощи или ягоды в мелкую крошку или пюре. Погружной блендер имеет удобное и простое управление. Блендер оснащён двумя кнопками — кнопкой «Запуск» и кнопкой «Турбо», нажатие на которую включает прибор на максимальной скорости.
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