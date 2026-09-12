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Монитор Philips 24E1N1100A/01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 24E1N1100A/01

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Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 1
Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 2
Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 3
Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 4
Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 5
Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 6
Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Время отклика
4
  • Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 1
  • Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 2
  • Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 3
  • Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 4
  • Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 5
  • Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 6
  • Монитор Philips 24E1N1100A/01 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667517
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х47х12
Вес, кг.
4.9

Описание товара Монитор Philips 24E1N1100A/01

Монитор Philips 23,8 дюйма — это идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для удовлетворения потребностей как офисных работников, так и геймеров. Оснащенный высококачественной IPS-матрицей, этот монитор обеспечивает яркие и точные цвета с широким углом обзора 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что делает его отличным выбором для коллективной работы или просмотра медиафайлов. С максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, изображение будет детализированным и четким, обеспечивая полный комфорт во время работы или развлечений. Частота обновления 100 Гц гарантирует плавность картинки, минимизируя разрывы и обеспечивая ненарушенный просмотр динамичных сцен, а время отклика в 4 мс избавит от размытия в движении, что особенно важно для видеоигр и фильмов. Покрытие экрана антибликовое, что способствует снижению отражений, позволяя сохранить комфортные условия для глаз даже при длительном использовании. Встроенные динамики обеспечат качественное звучание без необходимости в дополнительных аудиоустройствах, а удобный выход на наушники позволит легко подключиться для личного прослушивания. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что упрощает его установку на стену или специальные кронштейны, обеспечивая больше свободы в организации рабочего пространства. Элегантный и универсальный дизайн без изогнутого экрана делает монитор Philips гармоничным дополнением любого интерьера. Бренд Philips известен своим качеством и надежностью, и этот монитор не станет исключением, обеспечивая вам стабильную и долговечную производительность.



Теги товара: с колонками

Отзывы о товаре Монитор Philips 24E1N1100A/01




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Диагональ экрана, дюйм
23.8
Покрытие экрана
антибликовое
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
1300:1
Частота обновления, Гц
100
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Развернуть
Время отклика
4
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор Philips 23,8 дюйма — это идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для удовлетворения потребностей как офисных работников, так и геймеров. Оснащенный высококачественной IPS-матрицей, этот монитор обеспечивает яркие и точные цвета с широким углом обзора 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что делает его отличным выбором для коллективной работы или просмотра медиафайлов. С максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, изображение будет детализированным и четким, обеспечивая полный комфорт во время работы или развлечений. Частота обновления 100 Гц гарантирует плавность картинки, минимизируя разрывы и обеспечивая ненарушенный просмотр динамичных сцен, а время отклика в 4 мс избавит от размытия в движении, что особенно важно для видеоигр и фильмов. Покрытие экрана антибликовое, что способствует снижению отражений, позволяя сохранить комфортные условия для глаз даже при длительном использовании. Встроенные динамики обеспечат качественное звучание без необходимости в дополнительных аудиоустройствах, а удобный выход на наушники позволит легко подключиться для личного прослушивания. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что упрощает его установку на стену или специальные кронштейны, обеспечивая больше свободы в организации рабочего пространства. Элегантный и универсальный дизайн без изогнутого экрана делает монитор Philips гармоничным дополнением любого интерьера. Бренд Philips известен своим качеством и надежностью, и этот монитор не станет исключением, обеспечивая вам стабильную и долговечную производительность.


Теги товара: с колонками
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Отзывы


Монитор Philips 24E1N1100A/01 - стоимость товара 8310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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