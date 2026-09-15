Top.Mail.Ru
Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка - фото 1
Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
The Vivian Line
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка - фото 1
  • Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297535617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
The Vivian Line
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Place Called Love, What I Had in Mind, Flower Boxes, Outdated and Antiquated, Diamond Wave, Powder Blue, One Bird Calling, Country Mile, This, That and the Other Thing, A Barn Conversion, When Our Love Was , Ever Wonder
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка

Очаруйтесь мелодичным звучанием виниловой пластинки The Vivian Line от Ron Sexsmith. Этот альбом воплощает в себе талант и мастерство певца, создавая неповторимую атмосферу умиротворения и вдохновения. Если вы цените высокое качество звучания и настоящее искусство музыки, не упустите возможность купить виниловую пластинку Ron Sexsmith / The Vivian Line (1LP) и погрузиться в удивительный мир звуков и эмоций.

Отзывы о товаре Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297535617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
The Vivian Line
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Place Called Love, What I Had in Mind, Flower Boxes, Outdated and Antiquated, Diamond Wave, Powder Blue, One Bird Calling, Country Mile, This, That and the Other Thing, A Barn Conversion, When Our Love Was , Ever Wonder
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Очаруйтесь мелодичным звучанием виниловой пластинки The Vivian Line от Ron Sexsmith. Этот альбом воплощает в себе талант и мастерство певца, создавая неповторимую атмосферу умиротворения и вдохновения. Если вы цените высокое качество звучания и настоящее искусство музыки, не упустите возможность купить виниловую пластинку Ron Sexsmith / The Vivian Line (1LP) и погрузиться в удивительный мир звуков и эмоций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ron Sexsmith - The Vivian Line (0711297535617) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...