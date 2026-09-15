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Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка

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Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка - фото 1
Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
Carousel One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка - фото 1
  • Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667416
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297511314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
Carousel One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sure As the Sky, Saint Bernard, Loving You, Before the Light is Gone, Lucky Penny, Getaway Car, Nothing Feels the Same Anymore, Suns Coming out, Lord Knows, All Our Tomorrows, No One, Cant Get My Act Together, Tumbling Sky, Many Times
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка

Откройте для себя волнующий мир музыки с виниловой пластинкой Carousel One от Ron Sexsmith. Этот альбом преподносит слушателям удивительное сочетание мелодий, слов и аранжировок, создавая незабываемую атмосферу гармонии и вдохновения. Если вы ищете истинное наслаждение звуком и хотите добавить в свою коллекцию нечто особенное, не упустите возможность купить виниловую пластинку Ron Sexsmith / Carousel One (1LP) и окунуться в удивительный мир музыкальных откровений

Отзывы о товаре Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297511314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
Carousel One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sure As the Sky, Saint Bernard, Loving You, Before the Light is Gone, Lucky Penny, Getaway Car, Nothing Feels the Same Anymore, Suns Coming out, Lord Knows, All Our Tomorrows, No One, Cant Get My Act Together, Tumbling Sky, Many Times
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Откройте для себя волнующий мир музыки с виниловой пластинкой Carousel One от Ron Sexsmith. Этот альбом преподносит слушателям удивительное сочетание мелодий, слов и аранжировок, создавая незабываемую атмосферу гармонии и вдохновения. Если вы ищете истинное наслаждение звуком и хотите добавить в свою коллекцию нечто особенное, не упустите возможность купить виниловую пластинку Ron Sexsmith / Carousel One (1LP) и окунуться в удивительный мир музыкальных откровений
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ron Sexsmith - Carousel One (0711297511314) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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