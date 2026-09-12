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Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка

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Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 1
Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 2
Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 3
Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 4
Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 5
Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 6
Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 7
Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Sleeping With Ghosts
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 1
  • Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 2
  • Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 3
  • Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 4
  • Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 5
  • Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 6
  • Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 7
  • Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667394
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Характеристики

Бренд
Elevator Lady
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Lady
Barcode
[5056167110453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Sleeping With Ghosts
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bulletproof Cupid, English Summer Rain, This Picture, Sleeping With Ghosts, The Bitter End, Something Rotten, Plasticine, Special Needs, Yours, Second Sight, Protect Me From What I Want, Centrefolds
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка

Четвертый студийный альбом рок-группы Placebo, выпущенный 1 апреля 2003 года на лейбле Virgin. Композиция Bulletproof Cupid была написана еще в 1995 году и первоначально содержала текст, но почти сразу стала инструментальной. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году. Успех пришел к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.

Отзывы о товаре Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Elevator Lady
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elevator Lady
Barcode
[5056167110453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Placebo
Альбом (сингл)
Sleeping With Ghosts
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Bulletproof Cupid, English Summer Rain, This Picture, Sleeping With Ghosts, The Bitter End, Something Rotten, Plasticine, Special Needs, Yours, Second Sight, Protect Me From What I Want, Centrefolds
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Четвертый студийный альбом рок-группы Placebo, выпущенный 1 апреля 2003 года на лейбле Virgin. Композиция Bulletproof Cupid была написана еще в 1995 году и первоначально содержала текст, но почти сразу стала инструментальной. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году. Успех пришел к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.
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