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Четвертый студийный альбом рок-группы Placebo, выпущенный 1 апреля 2003 года на лейбле Virgin. Композиция Bulletproof Cupid была написана еще в 1995 году и первоначально содержала текст, но почти сразу стала инструментальной. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году. Успех пришел к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.

Четвертый студийный альбом рок-группы Placebo, выпущенный 1 апреля 2003 года на лейбле Virgin. Композиция Bulletproof Cupid была написана еще в 1995 году и первоначально содержала текст, но почти сразу стала инструментальной. Альтернативная британская рок-группа Placebo была создана в 1994 году. Успех пришел к группе с выходом первого же альбома - каждая их пластинка становилась бестселлером, получала платиновые и золотые статусы. На сегодняшний момент Placebo - одна из самых популярных рок-групп мира. На счету у коллектива 7 студийных альбомов и 2 сборника.

Placebo - Sleeping With Ghosts (5056167110453) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.