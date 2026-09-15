Top.Mail.Ru
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 1
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 2
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 3
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 4
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 5
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 6
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 7
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 8
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 9
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 10
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
Big Time
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 1
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 2
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 3
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 4
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 5
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 6
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 7
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 8
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 9
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 10
  • Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605242415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
Big Time
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
All The Good Times, Big Time, Dream Thing, Ghost On, All The Flowers, Right Now, This Is How It Works, Go Home, Through The Fires, Chasing The Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Angel Olsen / Big Time в формате 2LP. Этот альбом перенесет вас в уникальную атмосферу музыкального искусства, наполненного глубокими эмоциями и талантом исполнителя. Позвольте себе погрузиться в потрясающее звучание каждой композиции этого произведения искусства и насладиться удивительной музыкальной палитрой, представленной Angel Olsen. Big Time на виниле откроет перед вами новый мир звуков и искусства, который поразит вас своей красотой и силой выражения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Angel Olsen / Big Time и погрузиться в уникальное сочетание музыкальных стилей и идей. Почувствуйте магию каждой ноты, которая заставит ваше сердце биться в такт новым музыкальным впечатлениям.

Отзывы о товаре Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605242415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Angel Olsen
Альбом (сингл)
Big Time
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
All The Good Times, Big Time, Dream Thing, Ghost On, All The Flowers, Right Now, This Is How It Works, Go Home, Through The Fires, Chasing The Sun
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой Angel Olsen / Big Time в формате 2LP. Этот альбом перенесет вас в уникальную атмосферу музыкального искусства, наполненного глубокими эмоциями и талантом исполнителя. Позвольте себе погрузиться в потрясающее звучание каждой композиции этого произведения искусства и насладиться удивительной музыкальной палитрой, представленной Angel Olsen. Big Time на виниле откроет перед вами новый мир звуков и искусства, который поразит вас своей красотой и силой выражения. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Angel Olsen / Big Time и погрузиться в уникальное сочетание музыкальных стилей и идей. Почувствуйте магию каждой ноты, которая заставит ваше сердце биться в такт новым музыкальным впечатлениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angel Olsen - Big Time (0656605242415) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...