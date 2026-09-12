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Billy Joel - The Stranger (0190759392010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billy Joel - The Stranger (0190759392010) виниловая пластинка

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0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 1
0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 2
0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 3
0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 4
0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 5
0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 6
0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 1
  • 0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 2
  • 0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 3
  • 0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 4
  • 0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 5
  • 0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 6
  • 0190759392010, Виниловая пластинка Joel, Billy, The Stranger - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667244
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - The Stranger (0190759392010) виниловая пластинка

Пластинка 1977 года «The Stranger» стала лучшей в дискографии в Билли Джоэля. И не только из-за невероятного коммерческого успеха (10 раз платиновый статус), но и благодаря премии Грэмми. В 1979 году композиция «Just the Way You Are» с этой пластинки получила премию в номинации «Запись года». Но и это не все заслуги шедевра — журнал Rolling Stone включил его в список «500 величайших альбомов всех времен» под номером 67. Американский музыкант, автор и исполнитель песен Билли Джоэл родился в 1949 году и выступает до сих пор. Джоэл считается одним из самых продаваемых артистов в США — его пластинки разошлись по миру тиражом в 150 миллионов копий. В активе музыканта шесть премий Грэмми (из 23-х номинаций), включая победы в самых престижных номинациях «альбом года», «запись года» и «песня года». Кроме того, Билли Джоэл стал первым рок-музыкантом, который выступил в СССР — пластинка с этой записью («Koнцерт») получила платиновый статус.

Отзывы о товаре Billy Joel - The Stranger (0190759392010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Пластинка 1977 года «The Stranger» стала лучшей в дискографии в Билли Джоэля. И не только из-за невероятного коммерческого успеха (10 раз платиновый статус), но и благодаря премии Грэмми. В 1979 году композиция «Just the Way You Are» с этой пластинки получила премию в номинации «Запись года». Но и это не все заслуги шедевра — журнал Rolling Stone включил его в список «500 величайших альбомов всех времен» под номером 67. Американский музыкант, автор и исполнитель песен Билли Джоэл родился в 1949 году и выступает до сих пор. Джоэл считается одним из самых продаваемых артистов в США — его пластинки разошлись по миру тиражом в 150 миллионов копий. В активе музыканта шесть премий Грэмми (из 23-х номинаций), включая победы в самых престижных номинациях «альбом года», «запись года» и «песня года». Кроме того, Билли Джоэл стал первым рок-музыкантом, который выступил в СССР — пластинка с этой записью («Koнцерт») получила платиновый статус.
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