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The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка

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The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 1
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 2
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 3
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 4
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 5
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 6
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 7
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 8
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 9
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 10
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 11
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 12
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
The Frenz Experiment
Жанр
Alternative Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 1
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 2
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 3
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 4
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 5
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 6
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 7
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 8
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 9
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 10
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 11
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 12
  • The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667216
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618217112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
The Frenz Experiment
Жанр
Alternative Rock, Post Punk
Трек-лист
Frenz, Carry Bag Man, Get a Hotel, Victoria, Athlete Cured, in These Times, the Steak Place, Bremen Nacht (Vinyl Version), Guest Informant (Excerpt), Oswald Defence Lawyer, Theres a Ghost in My House (From Theres a Ghost in My H, Sleep Debt Snatches (From Theres a Ghost in My House Sin, Markll Sink Us (From Theres a Ghost in My House Single), Haf Found Bormann (From Theres a Ghost in My House Single, Bremen Nacht Run out (From the Bremen Nacht Run out Singl, Northerns in Europ (From the Hit the
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка

Откройте для себя музыкальный эксперимент с виниловой пластинкой The Fall - The Frenz Experiment. Этот двойной альбом (2LP) поразит вас своей оригинальностью и мощным звучанием. Каждая композиция на этой пластинке представляет собой уникальный музыкальный эксперимент, который перенесет вас в мир творчества The Fall. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в удивительный звуковой опыт The Frenz Experimentx

Отзывы о товаре The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618217112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Fall
Альбом (сингл)
The Frenz Experiment
Жанр
Alternative Rock, Post Punk
Трек-лист
Frenz, Carry Bag Man, Get a Hotel, Victoria, Athlete Cured, in These Times, the Steak Place, Bremen Nacht (Vinyl Version), Guest Informant (Excerpt), Oswald Defence Lawyer, Theres a Ghost in My House (From Theres a Ghost in My H, Sleep Debt Snatches (From Theres a Ghost in My House Sin, Markll Sink Us (From Theres a Ghost in My House Single), Haf Found Bormann (From Theres a Ghost in My House Single, Bremen Nacht Run out (From the Bremen Nacht Run out Singl, Northerns in Europ (From the Hit the
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Откройте для себя музыкальный эксперимент с виниловой пластинкой The Fall - The Frenz Experiment. Этот двойной альбом (2LP) поразит вас своей оригинальностью и мощным звучанием. Каждая композиция на этой пластинке представляет собой уникальный музыкальный эксперимент, который перенесет вас в мир творчества The Fall. Готовы купить эту виниловую пластинку и погрузиться в удивительный звуковой опыт The Frenz Experimentx
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Fall - The Frenz Experiment (0607618217112) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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