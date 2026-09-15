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5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка

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5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 1
5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 2
5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 3
5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 4
5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 5
5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 6
5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
In Dream
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 1
  • 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 2
  • 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 3
  • 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 4
  • 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 5
  • 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 6
  • 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667199
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5414939925641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
In Dream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
No Harm, Ocean Of Night, Forgiveness, Salvation, Life Is A Fear, The Law, Our Love, All The Kings, At All Cost, Marching Orders
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка

«In Dream» - пятый студийный альбом британской рок-группы Editors, выпущенный 2 октября 2015 года. Он был спродюсирован фронтменом Editors Томом Смитом и смикширован Цензо Тауншендом. В альбом вошли синглы "No Harm" и "Life Is a Fear".

Отзывы о товаре 5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5414939925641]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
In Dream
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
No Harm, Ocean Of Night, Forgiveness, Salvation, Life Is A Fear, The Law, Our Love, All The Kings, At All Cost, Marching Orders
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Описание
«In Dream» - пятый студийный альбом британской рок-группы Editors, выпущенный 2 октября 2015 года. Он был спродюсирован фронтменом Editors Томом Смитом и смикширован Цензо Тауншендом. В альбом вошли синглы "No Harm" и "Life Is a Fear".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5414939925641, Editors, In Dream виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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