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Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка

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Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
EBM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка - фото 1
  • Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка - фото 2
  • Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667198
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias Recordings
Barcode
[5400863076375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
EBM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Heart Attack, Picturesque, Karma Climb, Kiss, Silence, Strawberry Lemonade, Vibe, Educate, Strange Intimacy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка

«EBM» - седьмой студийный альбом британской группы Editors. Он был выпущен 23 сентября 2022 года лейблом PIAS Recordings. Альбом назван в честь группы и ее нового участника (Editors/Blanck Mass) и жанра electronic body music.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias Recordings
Barcode
[5400863076375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Editors
Альбом (сингл)
EBM
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Heart Attack, Picturesque, Karma Climb, Kiss, Silence, Strawberry Lemonade, Vibe, Educate, Strange Intimacy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«EBM» - седьмой студийный альбом британской группы Editors. Он был выпущен 23 сентября 2022 года лейблом PIAS Recordings. Альбом назван в честь группы и ее нового участника (Editors/Blanck Mass) и жанра electronic body music.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Editors - EBM (5400863076375) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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