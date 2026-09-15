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5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка

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5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка - фото 1
5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка - фото 2
5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
How To Replace It
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка - фото 1
  • 5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка - фото 2
  • 5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667187
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863092627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
How To Replace It
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
How To Replace It, Must Have Been New, Man Of The House, 1989, Faux Bamboo, Dream Is A Giver, Pirates, Simple Pleasures, Never Gonna Get You High, Why Think It Over (Cadillac), Love Breaks Down, Le Blues Polaire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка

"How To Replace It" - студийный альбом 2023 года бельгийской рок-группы Deus. Deus - бельгийская рок-группа, образованная в Антверпене в 1991 году. Музыка группы известна своим экспериментальным и эклектичным стилем, включающим элементы рока, поп-музыки, джаза и электронной музыки. Состав группы менялся на протяжении многих лет, но основными участниками являются Том Барман (вокал, гитара), Клаас Янзунс (скрипка, клавишные) и Стефан Миссегерс (ударные). Deus выпустили свой первый мини альбом, "Zea", в 1993 году, но именно их полноформатный альбом "Worst Case Scenario" (1994) привлек к ребятам международное внимание. Альбом был высоко оценен за его изобретательное и непредсказуемое звучание и включал хитовый сингл "Suds & Soda". Последующие альбомы, включая "In a Bar, Under the Sea" (1996), "The Ideal Crash" (1999) и "Pocket Revolution" (2005), продолжали демонстрировать уникальное звучание группы и заслужили признание критиков. Deus много гастролировали и выступали на разных крупных фестивалях по всему миру. Они также сотрудничали с другими артистами, включая проект dEUS vs. Absynthe Minded, объединивший музыку Deus и бельгийской группы Absynthe Minded. Группа продолжает записываться и выступать, их последний альбом "How To Replace It" вышел в 2023 году.

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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863092627]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
How To Replace It
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
How To Replace It, Must Have Been New, Man Of The House, 1989, Faux Bamboo, Dream Is A Giver, Pirates, Simple Pleasures, Never Gonna Get You High, Why Think It Over (Cadillac), Love Breaks Down, Le Blues Polaire
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
"How To Replace It" - студийный альбом 2023 года бельгийской рок-группы Deus. Deus - бельгийская рок-группа, образованная в Антверпене в 1991 году. Музыка группы известна своим экспериментальным и эклектичным стилем, включающим элементы рока, поп-музыки, джаза и электронной музыки. Состав группы менялся на протяжении многих лет, но основными участниками являются Том Барман (вокал, гитара), Клаас Янзунс (скрипка, клавишные) и Стефан Миссегерс (ударные). Deus выпустили свой первый мини альбом, "Zea", в 1993 году, но именно их полноформатный альбом "Worst Case Scenario" (1994) привлек к ребятам международное внимание. Альбом был высоко оценен за его изобретательное и непредсказуемое звучание и включал хитовый сингл "Suds & Soda". Последующие альбомы, включая "In a Bar, Under the Sea" (1996), "The Ideal Crash" (1999) и "Pocket Revolution" (2005), продолжали демонстрировать уникальное звучание группы и заслужили признание критиков. Deus много гастролировали и выступали на разных крупных фестивалях по всему миру. Они также сотрудничали с другими артистами, включая проект dEUS vs. Absynthe Minded, объединивший музыку Deus и бельгийской группы Absynthe Minded. Группа продолжает записываться и выступать, их последний альбом "How To Replace It" вышел в 2023 году.
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5400863092627, Deus, How To Replace It виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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