5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Following Sea
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667186
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863142933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Following Sea
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Quatre Mains, Sirens, Hidden Wounds, Girls Keep Drinking, Nothings, The Soft Fall, Crazy About You, The Give Up Gene, Fire Up the Google Beast Algorithm, One Thing About Waves
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
[PIAS] 40
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка
Following Sea - седьмой альбом бельгийской рок-группы dEUS 2012 года наконец-то снова на виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863142933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Following Sea
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Quatre Mains, Sirens, Hidden Wounds, Girls Keep Drinking, Nothings, The Soft Fall, Crazy About You, The Give Up Gene, Fire Up the Google Beast Algorithm, One Thing About Waves
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
[PIAS] 40
Страна производитель
Бельгия
Following Sea - седьмой альбом бельгийской рок-группы dEUS 2012 года наконец-то снова на виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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