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The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка

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The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 1
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 2
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 3
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 4
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 5
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 6
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 7
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 8
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 9
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 10
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 11
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 12
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Electric Peace
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 11
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 12
  • The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618212513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Electric Peace
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wild Flower, Peace Dog, Lil' Devil, Aphrodisiac Jacket, Electric Ocean, Bad Fun, King Contrary Man, Love Removal Machine, Wild, Outlaw, Memphis Hip Shake, Love Removal Machine, Wild Flower, Peace Dog, Aphrodisiac Jacket, Electric Ocean, Bad Fun, Conquistador, Zap City, Love Trooper, Outlaw, Groove Co
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка

Погрузитесь в энергию и магию рока с виниловой пластинкой "The Cult / Electric Peace (2LP)". Этот двойной альбом от The Cult принесет вам невероятное сочетание зажигательных риффов, мощных вокалов и атмосферы ностальгии по золотой эпохе рок-музыки. Каждая композиция на этой пластинке перенесет вас в атмосферу живых выступлений, окутанных запахом рока и адреналина. "Electric Peace" - это коллекция классических хитов и новаторских треков, которые навсегда впишутся в вашу коллекцию звукозаписей. Не упустите шанс купить виниловую пластинку The Cult / Electric Peace (2LP) и ощутить всю мощь и страсть рока, пронизанного духом истинной музыкальной свободы. Этот альбом станет настоящим подарком для всех поклонников глубокого звука и неподдельной энергии рок-н-ролла.

Отзывы о товаре The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618212513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Electric Peace
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wild Flower, Peace Dog, Lil' Devil, Aphrodisiac Jacket, Electric Ocean, Bad Fun, King Contrary Man, Love Removal Machine, Wild, Outlaw, Memphis Hip Shake, Love Removal Machine, Wild Flower, Peace Dog, Aphrodisiac Jacket, Electric Ocean, Bad Fun, Conquistador, Zap City, Love Trooper, Outlaw, Groove Co
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в энергию и магию рока с виниловой пластинкой "The Cult / Electric Peace (2LP)". Этот двойной альбом от The Cult принесет вам невероятное сочетание зажигательных риффов, мощных вокалов и атмосферы ностальгии по золотой эпохе рок-музыки. Каждая композиция на этой пластинке перенесет вас в атмосферу живых выступлений, окутанных запахом рока и адреналина. "Electric Peace" - это коллекция классических хитов и новаторских треков, которые навсегда впишутся в вашу коллекцию звукозаписей. Не упустите шанс купить виниловую пластинку The Cult / Electric Peace (2LP) и ощутить всю мощь и страсть рока, пронизанного духом истинной музыкальной свободы. Этот альбом станет настоящим подарком для всех поклонников глубокого звука и неподдельной энергии рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cult - Electric Peace (0607618212513) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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