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Alice Coltrane - Eternity (0081227510466) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Coltrane - Eternity (0081227510466) виниловая пластинка

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Alice Coltrane - Eternity (0081227510466) виниловая пластинка - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Coltrane - Eternity (0081227510466) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Coltrane - Eternity (0081227510466) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Alice Coltrane - Eternity (0081227510466) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227510466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Spiritual Eternal, Wisdom Eye, Los Caballos Om Supreme, Morning Worship, Spring Rounds From Rite Of Spring
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Coltrane - Eternity (0081227510466) виниловая пластинка

Выпущенный в 1976 году, Eternity стал первым альбомом Элис Колтрейн для Warner Bros. после восьми чудесных пластинок на Impulse!. Сочетая в себе гул и текстуры Индии, госпел и R&amp;amp;amp;amp;B ее юности в Детройте и диссонанс современной классической композиции, музыку Колтрейна 70-х становилось все труднее классифицировать. Переехав несколькими годами ранее в Калифорнию (где она основала Ведантический центр, ашрам для духовных исследований), Колтрейн стремится к Вечности включая различные музыкальные стили, включая захватывающую адаптацию «Весны священной» Игоря Стравинского и Результаты ошеломляют как по звуковому диапазону, так и по эмоциональному диапазону.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0081227510466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Alice Coltrane
Альбом (сингл)
Eternity
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Spiritual Eternal, Wisdom Eye, Los Caballos Om Supreme, Morning Worship, Spring Rounds From Rite Of Spring
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный в 1976 году, Eternity стал первым альбомом Элис Колтрейн для Warner Bros. после восьми чудесных пластинок на Impulse!. Сочетая в себе гул и текстуры Индии, госпел и R&amp;amp;amp;amp;B ее юности в Детройте и диссонанс современной классической композиции, музыку Колтрейна 70-х становилось все труднее классифицировать. Переехав несколькими годами ранее в Калифорнию (где она основала Ведантический центр, ашрам для духовных исследований), Колтрейн стремится к Вечности включая различные музыкальные стили, включая захватывающую адаптацию «Весны священной» Игоря Стравинского и Результаты ошеломляют как по звуковому диапазону, так и по эмоциональному диапазону.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Coltrane - Eternity (0081227510466) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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