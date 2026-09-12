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The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка

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The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 1
The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 2
The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 3
The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 4
The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 5
The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 6
The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 7
The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667152
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Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка

Переиздание на двух виниловых пластинках дебютного альбома Motion британской ню-джазовой группы The Cinematic Orchestra, изначально выпущенного в 1999 году. В 2002 году дважды получил серебряный статус от Independent Music Companies Association за продажу более 40 000 копий альбома в Европе. Издание содержит код на скачивание цифровой версии альбома. The Cinematic Orchestra - британская группа, играющая смесь электроники и джаза. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.

Отзывы о товаре The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на двух виниловых пластинках дебютного альбома Motion британской ню-джазовой группы The Cinematic Orchestra, изначально выпущенного в 1999 году. В 2002 году дважды получил серебряный статус от Independent Music Companies Association за продажу более 40 000 копий альбома в Европе. Издание содержит код на скачивание цифровой версии альбома. The Cinematic Orchestra - британская группа, играющая смесь электроники и джаза. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cinematic Orchestra - Motion (5021392199184) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4650 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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