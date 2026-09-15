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0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка

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0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 1
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0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 3
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0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
BDay
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 1
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 2
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 3
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 4
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 5
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 6
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 7
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 8
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 9
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 10
  • 0827969092019, Beyonce, B&#039;Day виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667108
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Urban Music
Barcode
[0827969092019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
BDay
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Deja Vu, Get Me Bodied, Suga Mama, Upgrade U, Ring The Alarm, Kitty Kat, Freakum Dress, Green Light, Irreplaceable, Resentment, Encore For The Fans, Listen (From The Motion Picture Dreamgirls) [Hidden Track], Get Me Bodied (Extended Mix) [Hidden Track]
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка

Приготовьтесь к динамичному звучанию с альбомом BDay от Beyonce на двойной виниловой пластинке. Этот альбом принесет вам волнующие музыкальные впечатления и энергию, которую можно почувствовать на протяжении всей записи. Откройте для себя мощный вокал и уникальный стиль Бейонсе в этом альбоме. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться звучанием BDay в новом формате!

Отзывы о товаре 0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Urban Music
Barcode
[0827969092019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
BDay
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Deja Vu, Get Me Bodied, Suga Mama, Upgrade U, Ring The Alarm, Kitty Kat, Freakum Dress, Green Light, Irreplaceable, Resentment, Encore For The Fans, Listen (From The Motion Picture Dreamgirls) [Hidden Track], Get Me Bodied (Extended Mix) [Hidden Track]
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Приготовьтесь к динамичному звучанию с альбомом BDay от Beyonce на двойной виниловой пластинке. Этот альбом принесет вам волнующие музыкальные впечатления и энергию, которую можно почувствовать на протяжении всей записи. Откройте для себя мощный вокал и уникальный стиль Бейонсе в этом альбоме. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться звучанием BDay в новом формате!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0827969092019, Beyonce, B'Day виниловая пластинка – стоимость товара 6040 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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