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Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка

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Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 1
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 2
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 3
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 4
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 5
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 6
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 7
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 8
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bauhaus
Альбом (сингл)
Crackle: The Best Of
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 1
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 2
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 3
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 4
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 5
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 6
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 7
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 8
  • Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618201814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bauhaus
Альбом (сингл)
Crackle: The Best Of
Жанр
панк
Трек-лист
Double Dare, In The Flat Field, The Sanity Assassin, The Passion Of Lovers, She's In Parties, Kick In The Eye (Single Remix), Ziggy Stardust, Dark Entries, Hollow Hills, Mask, Silent Hedges, Bela Lugosi's Dead (Tomb Raider Mix), Terror Couple Kill Colonel, Spirit (Single Version), Burning From The Inside, Crowds
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Double Dare, In The Flat Field, The Sanity Assassin, The Passion Of Lovers, She's In Parties, Kick In The Eye (Single Remix), Ziggy Stardust, Dark Entries, Hollow Hills, Mask, Silent Hedges, Bela Lugosi's Dead (Tomb Raider Mix), Terror Couple Kill Colonel, Spirit (Single Version), Burning From The Inside, Crowds

Отзывы о товаре Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618201814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Bauhaus
Альбом (сингл)
Crackle: The Best Of
Жанр
панк
Трек-лист
Double Dare, In The Flat Field, The Sanity Assassin, The Passion Of Lovers, She's In Parties, Kick In The Eye (Single Remix), Ziggy Stardust, Dark Entries, Hollow Hills, Mask, Silent Hedges, Bela Lugosi's Dead (Tomb Raider Mix), Terror Couple Kill Colonel, Spirit (Single Version), Burning From The Inside, Crowds
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Double Dare, In The Flat Field, The Sanity Assassin, The Passion Of Lovers, She's In Parties, Kick In The Eye (Single Remix), Ziggy Stardust, Dark Entries, Hollow Hills, Mask, Silent Hedges, Bela Lugosi's Dead (Tomb Raider Mix), Terror Couple Kill Colonel, Spirit (Single Version), Burning From The Inside, Crowds
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bauhaus - Crackle: The Best Of (0607618201814) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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