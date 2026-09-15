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Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка

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Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 1
Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 2
Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 3
Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 4
Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 5
Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 6
Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 7
Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Plays Metallica, Vol. 2
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 1
  • Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 2
  • Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 3
  • Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 4
  • Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 5
  • Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 6
  • Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 7
  • Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964032772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Plays Metallica, Vol. 2
Трек-лист
Ride the Lightning, Anger, The Unforgiven II, Dave Lombardo), The Call of Ktulu, Robert Trujillo), Holier Than Thou, To Live Is to Die, One, Robert Trujillo)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка

Финская группа Apocalyptica представляет потрясающее продолжение своего легендарного дебютного альбома. Издание на прозрачном синем виниле.. Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 продолжит путь, который начался в 1996 году, когда виолончелисты всемирно известной Академии Сибелиуса в Хельсинки исполнили симфоническую дань уважения титанам хэви-метала Metallica. В своем девятом альбоме они возвращаются к своим корням, чтобы завершить легендарную историю. Есть также ряд сюрпризов, начиная с уникального сотрудничества. Ведущий виолончелист Пертту Кивилааксо комментирует: Мы говорили о создании еще одного альбома Metallica около 20 лет, поскольку было еще так много замечательных песен, которые мы хотели сыграть! Мы ждали идеального момента, чтобы сделать это.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964032772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
APOCALYPTICA
Альбом (сингл)
Plays Metallica, Vol. 2
Трек-лист
Ride the Lightning, Anger, The Unforgiven II, Dave Lombardo), The Call of Ktulu, Robert Trujillo), Holier Than Thou, To Live Is to Die, One, Robert Trujillo)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Финская группа Apocalyptica представляет потрясающее продолжение своего легендарного дебютного альбома. Издание на прозрачном синем виниле.. Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2 продолжит путь, который начался в 1996 году, когда виолончелисты всемирно известной Академии Сибелиуса в Хельсинки исполнили симфоническую дань уважения титанам хэви-метала Metallica. В своем девятом альбоме они возвращаются к своим корням, чтобы завершить легендарную историю. Есть также ряд сюрпризов, начиная с уникального сотрудничества. Ведущий виолончелист Пертту Кивилааксо комментирует: Мы говорили о создании еще одного альбома Metallica около 20 лет, поскольку было еще так много замечательных песен, которые мы хотели сыграть! Мы ждали идеального момента, чтобы сделать это.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Apocalyptica - Plays Metallica Vol.2 (coloured) (4099964032772) виниловая пластинка - купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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