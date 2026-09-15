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Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка

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Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка - фото 1
Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка - фото 2
Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Da Capo
Жанр
House
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка - фото 1
  • Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка - фото 2
  • Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797904644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Da Capo
Жанр
House
Трек-лист
Unspeakable, Beautiful Morning, Remember The Words, Capo, World Down Under, Ordinary Day, Wonderful Life, Show Me Love, What's The Name Of The Game, Change With The Light, Hey Darling, The Juvenile
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка

"Da Capo" - четвёртый студийный альбом шведской группы Ace of Base, вышедший в 2002 году. Последний альбом коллектива, записанный в оригинальном составе. Песня "The Juvenile" готовилась в качестве заглавной темы для семнадцатого фильма о Джеймсе Бонде "Золотой глаз" (GoldenEye, 1995), однако их версия была отозвана лейблом Arista Records, опасаясь негативных последствий в случае провала фильма. Ремастированное переиздание на 140-граммовом прозрачном виниле. Ace of Base - шведская поп-группа, состоявшая из Юнаса Берггрена (автор текстов песен и музыки, гитара, синтезатор, вокал), Ульфа Экберга (автор текстов песен и музыки, синтезатор, речитатив), Линн Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал) и Йенни Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал). Как и многие другие шведские музыканты, они исполняют свои песни на английском языке.

Отзывы о товаре Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797904644]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ace Of Base
Альбом (сингл)
Da Capo
Жанр
House
Трек-лист
Unspeakable, Beautiful Morning, Remember The Words, Capo, World Down Under, Ordinary Day, Wonderful Life, Show Me Love, What's The Name Of The Game, Change With The Light, Hey Darling, The Juvenile
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Da Capo" - четвёртый студийный альбом шведской группы Ace of Base, вышедший в 2002 году. Последний альбом коллектива, записанный в оригинальном составе. Песня "The Juvenile" готовилась в качестве заглавной темы для семнадцатого фильма о Джеймсе Бонде "Золотой глаз" (GoldenEye, 1995), однако их версия была отозвана лейблом Arista Records, опасаясь негативных последствий в случае провала фильма. Ремастированное переиздание на 140-граммовом прозрачном виниле. Ace of Base - шведская поп-группа, состоявшая из Юнаса Берггрена (автор текстов песен и музыки, гитара, синтезатор, вокал), Ульфа Экберга (автор текстов песен и музыки, синтезатор, речитатив), Линн Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал) и Йенни Берггрен (автор текстов песен и музыки, вокал). Как и многие другие шведские музыканты, они исполняют свои песни на английском языке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ace Of Base - Da Capo (coloured) (5014797904644) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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