Корпус HAFF Rush mATX без БП Black
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Характеристики
Описание товара Корпус HAFF Rush mATX без БП Black
Корпус HAFF – это идеальное решение для создания стильного и функционального компьютера. Этот корпус относится к типоразмеру Mini-Tower, что делает его компактным, но при этом не менее мощным. Изготовленный из пластика, стекла и металла, он отличается высокой качественностью материалов и современным дизайном. Черный цвет корпуса придаёт ему элегантность и универсальность, сочетающуюся с большинством интерьерных решений. Одной из ярких особенностей корпуса HAFF является наличие RGB подсветки, которая позволит вам создать уникальную атмосферу и подчеркнуть индивидуальность вашей сборки. Боковая стенка корпуса оснащена окном, выполненным из закаленного стекла, которое предоставляет великолепный обзор на внутренние компоненты вашего ПК. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что обеспечивает большую вариативность при выборе комплектующих. Внутри вы сможете разместить видеокарту длиной до 330 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм. Для хранения данных предусмотрены 4 внутренних отсека для дисков 2,5" и 2 отсека для дисков 3,5". Четыре встроенных вентилятора размером 120 мм обеспечивают отличную циркуляцию воздуха, поддерживая оптимальную температуру всех компонентов даже при высоких нагрузках. Блок питания крепится в нижней части корпуса, что улучшает его стабильность и облегчает организацию кабелей. Вес корпуса составляет всего 4,5 кг, что делает его достаточно легким и удобным для транспортировки. Корпус HAFF – это великолепный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и надежность в компактном форм-факторе.
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Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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