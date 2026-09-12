Top.Mail.Ru
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 1
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 2
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 3
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 4
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 5
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 6
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 7
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 8
Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскоп
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 1
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 2
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 3
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 4
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 5
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 6
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 7
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 8
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666684
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскоп
Размеры в упаковке, см
30х17х17
Вес, кг.
1

Описание товара Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром

Монокулярный учебный микроскоп с камерой 1.3 Мр для наблюдения и записи ?файлов в проходящем и отраженном свете. Объективы с ахроматической коррекцией. Револьверное устройство на 3 объектива. Два осветителя на светодиодах. Питание от сети или батарей.

Отзывы о товаре Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскоп
Описание
Монокулярный учебный микроскоп с камерой 1.3 Мр для наблюдения и записи ?файлов в проходящем и отраженном свете. Объективы с ахроматической коррекцией. Револьверное устройство на 3 объектива. Два осветителя на светодиодах. Питание от сети или батарей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп школьный Эврика 40х-1600х (вар. 2) с видеоокуляром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...