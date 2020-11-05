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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Микроскопы Эврика Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе

Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе

Артикул: 232252
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 1
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 2
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 3
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 1
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 2
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 3
8 390 руб. 
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+ 298 КэтКоинов
Артикул: 232252
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЭврика
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат40-1280
Предметный столик90х90 мм
Подсветкасветодиодная
Материал корпусаметалл
Вес, гр2000
Микроскоп «Эврика» 40–1280х – это классический биологический микроскоп для изучения мазков и тонких срезов. Возможности прибора позволяют использовать его для выполнения школьных лабораторных работ, проведения домашних научных опытов, знакомства с основами микробиологии. Микроскоп станет отличным подарком дошкольнику, ученику начальной или средней школы, студенту колледжа или лицея.


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Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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