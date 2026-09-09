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Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе

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Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 1
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 2
Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 1
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 2
  • Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232252
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Характеристики

Бренд
Эврика
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90х90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х19
Вес, кг.
2.5

Описание товара Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе

Микроскоп «Эврика» 40–1280х – это классический биологический микроскоп для изучения мазков и тонких срезов. Возможности прибора позволяют использовать его для выполнения школьных лабораторных работ, проведения домашних научных опытов, знакомства с основами микробиологии. Микроскоп станет отличным подарком дошкольнику, ученику начальной или средней школы, студенту колледжа или лицея.

Отзывы о товаре Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе




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Характеристики
Бренд
Эврика
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40-1280
Тип микроскопа
биологический
Особенности
школьный (учебный)
Тип насадки
монокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
90х90 мм
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп «Эврика» 40–1280х – это классический биологический микроскоп для изучения мазков и тонких срезов. Возможности прибора позволяют использовать его для выполнения школьных лабораторных работ, проведения домашних научных опытов, знакомства с основами микробиологии. Микроскоп станет отличным подарком дошкольнику, ученику начальной или средней школы, студенту колледжа или лицея.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х в текстильном кейсе - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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