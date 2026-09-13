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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем

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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 1
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 2
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 3
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 4
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 5
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 6
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x
Оптическое увеличение
40x, 800x
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722534
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип микроскопа
биологический
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
монокулярная насадка (2 шт.), батарейка (3 шт.), адаптер питания, чехол
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x
Оптическое увеличение
40x, 800x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
160 х 105 х 315 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х26х18
Вес, кг.
2.8

Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем

Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип микроскопа
биологический
ТНВЭД
9011800000
Комплектация
монокулярная насадка (2 шт.), батарейка (3 шт.), адаптер питания, чехол
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x
Оптическое увеличение
40x, 800x
Предметный столик
Да
Габариты (ШxВxГ)
160 х 105 х 315 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) с препаратоводителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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