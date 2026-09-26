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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED)

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Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 1
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 2
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 3
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 4
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 5
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 6
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 1
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 2
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 3
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 4
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 5
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 6
  • Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615646
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
35х23х16
Вес, кг.
2.4

Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED)

Микроскоп Микромед С-11(вар. 1М LED) используется для исследования препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Микроскоп имеет светодиодный осветитель проходящего света, что позволяет исследовать прозрачные препараты, такие как срезы тканей, мазки, жидкости. Также микроскоп применяется для процесса обучения и проведения лабораторных работ по биологии, экологии и химии в учебных кабинетах школ и лицеев. Микроскоп соответствует требованиям к учебным микроскопам и входит в перечень оборудования в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. № 590. Микроскоп входит в линейку школьных микроскопов торговой марки Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.

Отзывы о товаре Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп Микромед С-11(вар. 1М LED) используется для исследования препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Микроскоп имеет светодиодный осветитель проходящего света, что позволяет исследовать прозрачные препараты, такие как срезы тканей, мазки, жидкости. Также микроскоп применяется для процесса обучения и проведения лабораторных работ по биологии, экологии и химии в учебных кабинетах школ и лицеев. Микроскоп соответствует требованиям к учебным микроскопам и входит в перечень оборудования в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. № 590. Микроскоп входит в линейку школьных микроскопов торговой марки Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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