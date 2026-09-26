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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615646
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Описание товара Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED)
Микроскоп Микромед С-11(вар. 1М LED) используется для исследования препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Микроскоп имеет светодиодный осветитель проходящего света, что позволяет исследовать прозрачные препараты, такие как срезы тканей, мазки, жидкости. Также микроскоп применяется для процесса обучения и проведения лабораторных работ по биологии, экологии и химии в учебных кабинетах школ и лицеев. Микроскоп соответствует требованиям к учебным микроскопам и входит в перечень оборудования в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. № 590. Микроскоп входит в линейку школьных микроскопов торговой марки Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.
Микроскоп Микромед С-11(вар. 1М LED) используется для исследования препаратов в проходящем свете по методу светлого поля. Микроскоп имеет светодиодный осветитель проходящего света, что позволяет исследовать прозрачные препараты, такие как срезы тканей, мазки, жидкости. Также микроскоп применяется для процесса обучения и проведения лабораторных работ по биологии, экологии и химии в учебных кабинетах школ и лицеев. Микроскоп соответствует требованиям к учебным микроскопам и входит в перечень оборудования в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 23 августа 2021 г. № 590. Микроскоп входит в линейку школьных микроскопов торговой марки Микромед, отличающихся высоким качеством оптических и механических деталей, точной сборкой и прецизионной настройкой каждого микроскопа.
Микроскоп биологический Микромед С-11 (вар. 1М LED) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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