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Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0

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Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 2
Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 3
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Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 5
Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 1
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 2
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 3
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 4
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 5
  • Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540069
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Увеличение, крат
500, 1000
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х16
Вес, кг.
1.1

Описание товара Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0

Портативный цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 с сенсором 5МР предназначен для получения детализированных увеличенных изображений на экране смартфона или мониторе компьютера, с последующим хранением и обработкой. Микмед WiFi 2000Х 5.0 поддерживает WiFi соединение для передачи изображения на мобильные устройства с iOS/Android. А также связывается с компьютерами на базе Windows через выход USB Type-A. Микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 имеет дополнительный сменный объектив с увеличением 2000х, который в зависимости от задачи заменяет штатный объектив с увеличением 500х. Объектив с 500-кратным увеличением подходит для производственных операций и ремонтных работ, позволяет наблюдать за пайкой плат, контролировать регулировку часовых механизмов, оценивать драгоценные камни и многое другое. Объектив с 2000-кратным увеличением даст возможность наблюдать за микроорганизмами, клеточной структурой животных и растений и т.д. В цифровом микроскопе реализованы два типа подсветки поля зрения с самостоятельной регулировкой. В зависимости от наблюдаемого объекта, комбинация подсветок позволит сформировать четкий детальный рисунок. Верхняя подсветка представляет собой 10 ярких светодиодов, равномерно расположенных вокруг объектива. Нижний источник света – один супер яркий светодиодный осветитель, встроенный в штатив. Светодиоды выдают постоянный «белый дневной» свет без мерцания, полос и других искажений. Автономное время работы микроскопа (около 5 часов) обеспечивается встроенным аккумулятором 1800мАч. Нижняя подсветка цифрового микроскопа питается через разъем питания Micro USB (кабель питания входит в комплект, сетевой адаптер питания =5 В/ 1А приобретается дополнительно). Индикатор питания подскажет, когда аккумулятор будет заряжен. Цифровой микроскоп устанавливается и надежно фиксируется на классическом штативе с механизмом фокусировки и предметным столиком. Предметное стекло или образец помещается на предметный стол и закрепляться зажимами. Штатив оснащен противоскользящей накладкой, которая прикреплена к нижней части и соприкасается с рабочим столом, чтобы сделать наблюдение более стабильным. При необходимости, микроскоп быстро вынимается, чтобы производить наблюдения под любым углом к объекту. Микроскоп сочетает в себе цифровое и оптическое увеличение, поэтому для точного определения кратности увеличения, которую отражает сделанный снимок, можно использовать калибровочный слайд. Например, калибровочный слайд Микромед X/Y. В комплект с микроскопом идет набор готовых микропрепаратов – 2 образца (кожица лука и крыло медоносной пчелы).

Отзывы о товаре Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Увеличение, крат
500, 1000
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 с сенсором 5МР предназначен для получения детализированных увеличенных изображений на экране смартфона или мониторе компьютера, с последующим хранением и обработкой. Микмед WiFi 2000Х 5.0 поддерживает WiFi соединение для передачи изображения на мобильные устройства с iOS/Android. А также связывается с компьютерами на базе Windows через выход USB Type-A. Микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 имеет дополнительный сменный объектив с увеличением 2000х, который в зависимости от задачи заменяет штатный объектив с увеличением 500х. Объектив с 500-кратным увеличением подходит для производственных операций и ремонтных работ, позволяет наблюдать за пайкой плат, контролировать регулировку часовых механизмов, оценивать драгоценные камни и многое другое. Объектив с 2000-кратным увеличением даст возможность наблюдать за микроорганизмами, клеточной структурой животных и растений и т.д. В цифровом микроскопе реализованы два типа подсветки поля зрения с самостоятельной регулировкой. В зависимости от наблюдаемого объекта, комбинация подсветок позволит сформировать четкий детальный рисунок. Верхняя подсветка представляет собой 10 ярких светодиодов, равномерно расположенных вокруг объектива. Нижний источник света – один супер яркий светодиодный осветитель, встроенный в штатив. Светодиоды выдают постоянный «белый дневной» свет без мерцания, полос и других искажений. Автономное время работы микроскопа (около 5 часов) обеспечивается встроенным аккумулятором 1800мАч. Нижняя подсветка цифрового микроскопа питается через разъем питания Micro USB (кабель питания входит в комплект, сетевой адаптер питания =5 В/ 1А приобретается дополнительно). Индикатор питания подскажет, когда аккумулятор будет заряжен. Цифровой микроскоп устанавливается и надежно фиксируется на классическом штативе с механизмом фокусировки и предметным столиком. Предметное стекло или образец помещается на предметный стол и закрепляться зажимами. Штатив оснащен противоскользящей накладкой, которая прикреплена к нижней части и соприкасается с рабочим столом, чтобы сделать наблюдение более стабильным. При необходимости, микроскоп быстро вынимается, чтобы производить наблюдения под любым углом к объекту. Микроскоп сочетает в себе цифровое и оптическое увеличение, поэтому для точного определения кратности увеличения, которую отражает сделанный снимок, можно использовать калибровочный слайд. Например, калибровочный слайд Микромед X/Y. В комплект с микроскопом идет набор готовых микропрепаратов – 2 образца (кожица лука и крыло медоносной пчелы).
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