Описание товара Цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0

Портативный цифровой микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 с сенсором 5МР предназначен для получения детализированных увеличенных изображений на экране смартфона или мониторе компьютера, с последующим хранением и обработкой. Микмед WiFi 2000Х 5.0 поддерживает WiFi соединение для передачи изображения на мобильные устройства с iOS/Android. А также связывается с компьютерами на базе Windows через выход USB Type-A. Микроскоп Микмед WiFi 2000Х 5.0 имеет дополнительный сменный объектив с увеличением 2000х, который в зависимости от задачи заменяет штатный объектив с увеличением 500х. Объектив с 500-кратным увеличением подходит для производственных операций и ремонтных работ, позволяет наблюдать за пайкой плат, контролировать регулировку часовых механизмов, оценивать драгоценные камни и многое другое. Объектив с 2000-кратным увеличением даст возможность наблюдать за микроорганизмами, клеточной структурой животных и растений и т.д. В цифровом микроскопе реализованы два типа подсветки поля зрения с самостоятельной регулировкой. В зависимости от наблюдаемого объекта, комбинация подсветок позволит сформировать четкий детальный рисунок. Верхняя подсветка представляет собой 10 ярких светодиодов, равномерно расположенных вокруг объектива. Нижний источник света – один супер яркий светодиодный осветитель, встроенный в штатив. Светодиоды выдают постоянный «белый дневной» свет без мерцания, полос и других искажений. Автономное время работы микроскопа (около 5 часов) обеспечивается встроенным аккумулятором 1800мАч. Нижняя подсветка цифрового микроскопа питается через разъем питания Micro USB (кабель питания входит в комплект, сетевой адаптер питания =5 В/ 1А приобретается дополнительно). Индикатор питания подскажет, когда аккумулятор будет заряжен. Цифровой микроскоп устанавливается и надежно фиксируется на классическом штативе с механизмом фокусировки и предметным столиком. Предметное стекло или образец помещается на предметный стол и закрепляться зажимами. Штатив оснащен противоскользящей накладкой, которая прикреплена к нижней части и соприкасается с рабочим столом, чтобы сделать наблюдение более стабильным. При необходимости, микроскоп быстро вынимается, чтобы производить наблюдения под любым углом к объекту. Микроскоп сочетает в себе цифровое и оптическое увеличение, поэтому для точного определения кратности увеличения, которую отражает сделанный снимок, можно использовать калибровочный слайд. Например, калибровочный слайд Микромед X/Y. В комплект с микроскопом идет набор готовых микропрепаратов – 2 образца (кожица лука и крыло медоносной пчелы).