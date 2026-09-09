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Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе

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Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 1
Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 2
Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 3
Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 4
Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 1
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 2
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 3
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 4
  • Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232254
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Размеры в упаковке, см
40х14х7
Вес, кг.
2.6

Описание товара Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе

Микроскоп Микромед «Атом» 40x-800x в кейсе – надежный и универсальный оптический прибор для исследования микромира. Он подойдет школьнику для домашних занятий или для проведения уроков биологии в школе. Широкий диапазон увеличений и комбинированная подсветка позволяют наблюдать классические прозрачные препараты, полупрозрачные и непрозрачные объекты.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Описание
Микроскоп Микромед «Атом» 40x-800x в кейсе – надежный и универсальный оптический прибор для исследования микромира. Он подойдет школьнику для домашних занятий или для проведения уроков биологии в школе. Широкий диапазон увеличений и комбинированная подсветка позволяют наблюдать классические прозрачные препараты, полупрозрачные и непрозрачные объекты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп Микромед Атом 40x-800x в кейсе - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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