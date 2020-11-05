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Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0

Артикул: 232077
  • Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0 - фото 1
  • Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0 - фото 2
  • Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0 - фото 3
Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0 - фото 1
Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0 - фото 2
Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0 - фото 3
7 270 руб. 
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+ 188 КэтКоинов
Артикул: 232077
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендМикромед
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопацифровой
Тип насадкицифровой дисплей/монитор ПК
Увеличение, крат10-300
Подсветкасветодиодная
Материал корпусапластик / металл
Вес, гр1000
USB-микроскоп Микмед 5.0 – цифровой оптический прибор с трехлинзовой ахроматической оптикой, предназначенный для хобби, учебы и работы. Он комплектуется устойчивым металлическим штативом и подходит для длительного изучения разных образцов. С помощью Микмед 5.0 можно рассматривать микропрепараты, насекомых и монеты, выполнять точные ремонтные работы, изучать дефекты поверхностей. Встроенная светодиодная подсветка с регулировкой яркости позволяет работать даже в слабо освещенных помещениях.


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Самовывоз невозможен
Цифровой USB-микроскоп со штативом МИКМЕД 5.0 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7270 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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