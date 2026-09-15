Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665664
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
300
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)
Камера видеонаблюдения аналоговая HIWATCH DS-T200A(B) цилиндрической формы обладает защищенным от проникновения внутрь влаги и пыли корпусом, что позволяет устанавливать ее внутри помещений и на открытой местности. Транслирует и записывает изображение высокого качества. Это универсальный выбор для разных систем видеонаблюдения за счет поддержки нескольких переключаемых сигналов через один порт. Подключение осуществляется через аналоговые разъемы.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Камера видеонаблюдения аналоговая HIWATCH DS-T200A(B) цилиндрической формы обладает защищенным от проникновения внутрь влаги и пыли корпусом, что позволяет устанавливать ее внутри помещений и на открытой местности. Транслирует и записывает изображение высокого качества. Это универсальный выбор для разных систем видеонаблюдения за счет поддержки нескольких переключаемых сигналов через один порт. Подключение осуществляется через аналоговые разъемы.
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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