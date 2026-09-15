Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665664
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)

Камера видеонаблюдения аналоговая HIWATCH DS-T200A(B) цилиндрической формы обладает защищенным от проникновения внутрь влаги и пыли корпусом, что позволяет устанавливать ее внутри помещений и на открытой местности. Транслирует и записывает изображение высокого качества. Это универсальный выбор для разных систем видеонаблюдения за счет поддержки нескольких переключаемых сигналов через один порт. Подключение осуществляется через аналоговые разъемы.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Описание
Камера видеонаблюдения аналоговая HIWATCH DS-T200A(B) цилиндрической формы обладает защищенным от проникновения внутрь влаги и пыли корпусом, что позволяет устанавливать ее внутри помещений и на открытой местности. Транслирует и записывает изображение высокого качества. Это универсальный выбор для разных систем видеонаблюдения за счет поддержки нескольких переключаемых сигналов через один порт. Подключение осуществляется через аналоговые разъемы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...