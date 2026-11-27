Soilwork - Overgivenheten (coloured) (0727361594541) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
?vergivenheten
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665646
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361594541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
?vergivenheten
Трек-лист
Overgivenheten, Nous Sommes La Guerre, Electric Again, Valleys Of Gloam, Is It In Your Darkness, Vultures, Morgongеva/Stormfеgel, Death, I Hear You Calling, This Godless Universe, Dreams Of Nowhere, The Everlasting Flame, Golgata, Harvest Spine, On The Wings Of A Goddess Through Flaming Sheets Of Rain
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Soilwork - Overgivenheten (coloured) (0727361594541) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Overgivenheten, Nous Sommes La Guerre, Electric Again, Valleys Of Gloam, Is It In Your Darkness, Vultures, Morgongеva/Stormfеgel, Death, I Hear You Calling, This Godless Universe, Dreams Of Nowhere, The Everlasting Flame, Golgata, Harvest Spine, On The Wings Of A Goddess Through Flaming Sheets Of Rain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[0727361594541]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
?vergivenheten
Трек-лист
Overgivenheten, Nous Sommes La Guerre, Electric Again, Valleys Of Gloam, Is It In Your Darkness, Vultures, Morgongеva/Stormfеgel, Death, I Hear You Calling, This Godless Universe, Dreams Of Nowhere, The Everlasting Flame, Golgata, Harvest Spine, On The Wings Of A Goddess Through Flaming Sheets Of Rain
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Overgivenheten, Nous Sommes La Guerre, Electric Again, Valleys Of Gloam, Is It In Your Darkness, Vultures, Morgongеva/Stormfеgel, Death, I Hear You Calling, This Godless Universe, Dreams Of Nowhere, The Everlasting Flame, Golgata, Harvest Spine, On The Wings Of A Goddess Through Flaming Sheets Of Rain
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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