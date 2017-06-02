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Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка

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Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка - фото 1
Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
WE ARE BORN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка - фото 1
  • Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104042
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
WE ARE BORN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка

Track List

A1The Fight3:40
A2Clap Your Hands3:59
A3Stop Trying2:41
A4You've Changed3:11
A5Be Good To Me3:57
A6Bring Night2:58
A7Hurting Me Now3:27
B1Never Gonna Leave Me3:34
B2Cloud3:44
B3I'm In Here3:42
B4The Co-Dependent2:56
B5Big Girl Little Girl4:19
B6Oh Father4:29

Отзывы о товаре Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2017
Исполнитель
Sia
Альбом (сингл)
WE ARE BORN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1The Fight3:40
A2Clap Your Hands3:59
A3Stop Trying2:41
A4You've Changed3:11
A5Be Good To Me3:57
A6Bring Night2:58
A7Hurting Me Now3:27
B1Never Gonna Leave Me3:34
B2Cloud3:44
B3I'm In Here3:42
B4The Co-Dependent2:56
B5Big Girl Little Girl4:19
B6Oh Father4:29
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sia - We Are Born (0889854195519) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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