Bob Sinclar - III (3596974397163) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Боб Синклер
Альбом (сингл)
III
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665630
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974397163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Боб Синклер
Альбом (сингл)
III
Трек-лист
The Beat Goes On, Nature Boy, If I Was, Kiss My Eyes, Sexy Dancer, It, La Music Is Fantastique, Metro Blanche, I Wanna Go Bang, So High, Who Needs Sleep Tonight, Beat The Clock
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Sinclar - III (3596974397163) виниловая пластинка
«III» — третий студийный альбом французского диджея Боба Синклера выпущенный в 2003 году. Издание на виниле.. Этот третий альбом французской иконы Боба Синклера был отмечен критиками за его эклектичность. Этот опус, сочетающий электро, диско и фанк, стал классикой его дискографии. Впервые он был выпущен в феврале 2003 года и достиг 24-го места во французских альбомных чартах. Он содержит такие хиты, как: «The Beat Goes On» и «Kiss My Eyes»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974397163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Боб Синклер
Альбом (сингл)
III
Трек-лист
The Beat Goes On, Nature Boy, If I Was, Kiss My Eyes, Sexy Dancer, It, La Music Is Fantastique, Metro Blanche, I Wanna Go Bang, So High, Who Needs Sleep Tonight, Beat The Clock
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
«III» — третий студийный альбом французского диджея Боба Синклера выпущенный в 2003 году. Издание на виниле.. Этот третий альбом французской иконы Боба Синклера был отмечен критиками за его эклектичность. Этот опус, сочетающий электро, диско и фанк, стал классикой его дискографии. Впервые он был выпущен в феврале 2003 года и достиг 24-го места во французских альбомных чартах. Он содержит такие хиты, как: «The Beat Goes On» и «Kiss My Eyes»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Sinclar - III (3596974397163) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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