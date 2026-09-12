Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка
Moral Hygiene — это альбом, который стал возвращением Ministry к их корням, но с современным звучанием. Записанный в 2021 году, этот релиз представляет собой смесь индастриал-метала и электроники, создающую атмосферу, одновременно агрессивную и актуальную. Треки вроде «Alert Level» и «Good Trouble» демонстрируют, как группа использует тяжёлые риффы и электронные биты, чтобы передать своё видение современного мира. Звучание альбома, насыщенное искажёнными гитарами и механическими ритмами, отражает стремление Ministry к инновациям. Лирика, часто социально ориентированная, добавляет альбому глубины, превращая каждый трек в отдельную историю. Moral Hygiene — это не просто альбом, а манифест, напоминающий о том, что искусство может быть инструментом перемен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитThe Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (060...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитFuture - Mixtape Pluto (0198028336314) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSecret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитThe Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) винил...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитJacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитJethro Tull - War Child II (0190296762352) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитNat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278)...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитElla Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial
Отзывы о товаре Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка