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Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка

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Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 2
Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 3
Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 4
Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 5
Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Moral Hygiene
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 2
  • Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 3
  • Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 4
  • Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 5
  • Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665622
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361546410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Moral Hygiene
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Alert Level, Good Trouble, Sabotage Is Sex, Disinformation, Search And Destroy, Believe Me, Broken System, We Shall Resist
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка

Moral Hygiene — это альбом, который стал возвращением Ministry к их корням, но с современным звучанием. Записанный в 2021 году, этот релиз представляет собой смесь индастриал-метала и электроники, создающую атмосферу, одновременно агрессивную и актуальную. Треки вроде «Alert Level» и «Good Trouble» демонстрируют, как группа использует тяжёлые риффы и электронные биты, чтобы передать своё видение современного мира. Звучание альбома, насыщенное искажёнными гитарами и механическими ритмами, отражает стремление Ministry к инновациям. Лирика, часто социально ориентированная, добавляет альбому глубины, превращая каждый трек в отдельную историю. Moral Hygiene — это не просто альбом, а манифест, напоминающий о том, что искусство может быть инструментом перемен.



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Ministry - Moral Hygiene (0727361546410) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361546410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Moral Hygiene
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Alert Level, Good Trouble, Sabotage Is Sex, Disinformation, Search And Destroy, Believe Me, Broken System, We Shall Resist
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Moral Hygiene — это альбом, который стал возвращением Ministry к их корням, но с современным звучанием. Записанный в 2021 году, этот релиз представляет собой смесь индастриал-метала и электроники, создающую атмосферу, одновременно агрессивную и актуальную. Треки вроде «Alert Level» и «Good Trouble» демонстрируют, как группа использует тяжёлые риффы и электронные биты, чтобы передать своё видение современного мира. Звучание альбома, насыщенное искажёнными гитарами и механическими ритмами, отражает стремление Ministry к инновациям. Лирика, часто социально ориентированная, добавляет альбому глубины, превращая каждый трек в отдельную историю. Moral Hygiene — это не просто альбом, а манифест, напоминающий о том, что искусство может быть инструментом перемен.


Теги товара: Industrial
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Отзывы


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