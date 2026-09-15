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Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка

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Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - фото 1
Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - фото 2
Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - фото 3
Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кирпичи
Альбом (сингл)
Кирпичи тяжелы
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - фото 1
  • Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - фото 2
  • Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - фото 3
  • Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665555
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275009069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кирпичи
Альбом (сингл)
Кирпичи тяжелы
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Трек-лист
Кирпичи 96, Байка, Сколько Из Окнаx, Задумчивый Фанк, Верь Мне, Стрелка, Не Заражен, Работа - Свобода, Поп Приговорен, Водка - Плохо, Это Я Сам, Байка (Ремикс), Кирпичи Тяжелы, Байка (Радиомикс)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на виниле первого студийного альбома петербургской группы Кирпичи – «Кирпичи тяжелы», выпущенного в 1996 году. Издание на цветном виниле.. «Кирпичи тяжелы» – альбом, ознаменовавший начало истории одной из главных российских хардкор-групп второй половины 1990-х - начала 2000-х годов. Пластинка получила множество положительных рецензий, принесла коллективу первую популярность у слушателей и признание среди большого количества известных музыкантов. На альбоме «Кирпичи тяжелы» группа (первое время носившая название Bricks Are Heavy) полностью отошла от идеи написания текстов на английском и перешла к созданию музыки на русском языке. Одна из главных песен с альбома – «Байка» (первоначальное название – «Biker») стала первым крупным хитом Кирпичей. Также именно на этот трек коллектив снял свой дебютный видеоклип. В 1996 году Кирпичи сыграли концерт в студии на Шаболовке, впервые представив песни с нового альбома широкой аудитории в рамках телепередачи Программа “А”». «Кирпичи тяжелы» – смесь фанка и хардкора, приправленная фирменными ироничными текстами фронтмена группы Васи Васина. В записи альбома приняли участие Вася Васин (гитара, вокал), Даниил Смирнов (бас, бэк-вокал) и Евгений Назаров (барабаны, бэк-вокал).Ремастированное переиздание на виниле первого студийного альбома петербургской группы Кирпичи – «Кирпичи тяжелы», выпущенного в 1996 году. Издание на цветном виниле.. «Кирпичи тяжелы» – альбом, ознаменовавший начало истории одной из главных российских хардкор-групп второй половины 1990-х - начала 2000-х годов. Пластинка получила множество положительных рецензий, принесла коллективу первую популярность у слушателей и признание среди большого количества известных музыкантов. На альбоме «Кирпичи тяжелы» группа (первое время носившая название Bricks Are Heavy) полностью отошла от идеи написания текстов на английском и перешла к созданию музыки на русском языке. Одна из главных песен с альбома – «Байка» (первоначальное название – «Biker») стала первым крупным хитом Кирпичей. Также именно на этот трек коллектив снял свой дебютный видеоклип. В 1996 году Кирпичи сыграли концерт в студии на Шаболовке, впервые представив песни с нового альбома широкой аудитории в рамках телепередачи Программа “А”». «Кирпичи тяжелы» – смесь фанка и хардкора, приправленная фирменными ироничными текстами фронтмена группы Васи Васина. В записи альбома приняли участие Вася Васин (гитара, вокал), Даниил Смирнов (бас, бэк-вокал) и Евгений Назаров (барабаны, бэк-вокал).



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275009069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Кирпичи
Альбом (сингл)
Кирпичи тяжелы
Жанр
Русский рэп, Русская альтернатива
Трек-лист
Кирпичи 96, Байка, Сколько Из Окнаx, Задумчивый Фанк, Верь Мне, Стрелка, Не Заражен, Работа - Свобода, Поп Приговорен, Водка - Плохо, Это Я Сам, Байка (Ремикс), Кирпичи Тяжелы, Байка (Радиомикс)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Ремастированное переиздание на виниле первого студийного альбома петербургской группы Кирпичи – «Кирпичи тяжелы», выпущенного в 1996 году. Издание на цветном виниле.. «Кирпичи тяжелы» – альбом, ознаменовавший начало истории одной из главных российских хардкор-групп второй половины 1990-х - начала 2000-х годов. Пластинка получила множество положительных рецензий, принесла коллективу первую популярность у слушателей и признание среди большого количества известных музыкантов. На альбоме «Кирпичи тяжелы» группа (первое время носившая название Bricks Are Heavy) полностью отошла от идеи написания текстов на английском и перешла к созданию музыки на русском языке. Одна из главных песен с альбома – «Байка» (первоначальное название – «Biker») стала первым крупным хитом Кирпичей. Также именно на этот трек коллектив снял свой дебютный видеоклип. В 1996 году Кирпичи сыграли концерт в студии на Шаболовке, впервые представив песни с нового альбома широкой аудитории в рамках телепередачи Программа “А”». «Кирпичи тяжелы» – смесь фанка и хардкора, приправленная фирменными ироничными текстами фронтмена группы Васи Васина. В записи альбома приняли участие Вася Васин (гитара, вокал), Даниил Смирнов (бас, бэк-вокал) и Евгений Назаров (барабаны, бэк-вокал).Ремастированное переиздание на виниле первого студийного альбома петербургской группы Кирпичи – «Кирпичи тяжелы», выпущенного в 1996 году. Издание на цветном виниле.. «Кирпичи тяжелы» – альбом, ознаменовавший начало истории одной из главных российских хардкор-групп второй половины 1990-х - начала 2000-х годов. Пластинка получила множество положительных рецензий, принесла коллективу первую популярность у слушателей и признание среди большого количества известных музыкантов. На альбоме «Кирпичи тяжелы» группа (первое время носившая название Bricks Are Heavy) полностью отошла от идеи написания текстов на английском и перешла к созданию музыки на русском языке. Одна из главных песен с альбома – «Байка» (первоначальное название – «Biker») стала первым крупным хитом Кирпичей. Также именно на этот трек коллектив снял свой дебютный видеоклип. В 1996 году Кирпичи сыграли концерт в студии на Шаболовке, впервые представив песни с нового альбома широкой аудитории в рамках телепередачи Программа “А”». «Кирпичи тяжелы» – смесь фанка и хардкора, приправленная фирменными ироничными текстами фронтмена группы Васи Васина. В записи альбома приняли участие Вася Васин (гитара, вокал), Даниил Смирнов (бас, бэк-вокал) и Евгений Назаров (барабаны, бэк-вокал).


Теги товара: Limited Edition
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Кирпичи - Кирпичи тяжелы (4660275009069) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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