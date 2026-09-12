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3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка

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3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - фото 1
3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - фото 2
3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - фото 3
3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Box Set
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - фото 1
  • 3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - фото 2
  • 3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - фото 3
  • 3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974380967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Box Set
Трек-лист
K?lsch – Grey, Mr Scruff – Get A Move On!, Ben Onono – Fallen Hero (Remix – Motor City Drum Ensemble), Fritz Kalkbrenner – Facing The Sun, Deva Premal – La Lune Rousse, Parliament & Funkadelic – Mothership Reconnection (Remix – Daft Punk), Isolee – Brazil.Com (Remix – Freaks), Laurent Garnier – Wake Up, Bob Sinclar – The Ghetto, Work), ZAABRISKIE – Higher, General Elektriks – Raid The Radio, Alex Gopher – The Child (Radio Edit), Jos? Padilla – Bossa Rosa, Yuksek & Bertrand Burgalat – Icare, The
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
FG
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка

Уникальный виниловый бокс-сет с сокровищами электронной музыки!. Среди музыкантов - Laurent Garnier, Fritz Kalkbrenner, Purple Disco Machine, Bob Sinclar, Kerri Chandler, Gotan Project, Avicii, K?lsch, The Prodigy, Bonobo, Claptone, Mr. Oizo, Vitalic, St. Germain, Fakear, Yuksek, Fkj, Moderat.

Отзывы о товаре 3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974380967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Box Set
Трек-лист
K?lsch – Grey, Mr Scruff – Get A Move On!, Ben Onono – Fallen Hero (Remix – Motor City Drum Ensemble), Fritz Kalkbrenner – Facing The Sun, Deva Premal – La Lune Rousse, Parliament & Funkadelic – Mothership Reconnection (Remix – Daft Punk), Isolee – Brazil.Com (Remix – Freaks), Laurent Garnier – Wake Up, Bob Sinclar – The Ghetto, Work), ZAABRISKIE – Higher, General Elektriks – Raid The Radio, Alex Gopher – The Child (Radio Edit), Jos? Padilla – Bossa Rosa, Yuksek & Bertrand Burgalat – Icare, The
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
FG
Описание
Уникальный виниловый бокс-сет с сокровищами электронной музыки!. Среди музыкантов - Laurent Garnier, Fritz Kalkbrenner, Purple Disco Machine, Bob Sinclar, Kerri Chandler, Gotan Project, Avicii, K?lsch, The Prodigy, Bonobo, Claptone, Mr. Oizo, Vitalic, St. Germain, Fakear, Yuksek, Fkj, Moderat.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


3596974380967, Various Artists, Electronic Music Anthology (Box) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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