Primus - Conspiranoia (EP) (coloured) (0880882470319) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб.
В наличии
Код товара: 665372
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 730 руб.
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Характеристики
Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Primus - Conspiranoia (EP) (coloured) (0880882470319) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир уникального звучания с виниловой пластинкой Primus / Conspiranoia (EP) (White, EP). Этот EP (1LP) откроет перед вами потрясающий мир музыкального искусства, представленного в прекрасном белом оформлении. Слушая музыку Primus, вы окунетесь в атмосферу удивительной комбинации звуков и мелодий, которые наверняка покорят ваше сердце и уши. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Primus / Conspiranoia (EP) (White, EP) и погрузиться в увлекательное путешествие по миру музыки. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции и подарит вам массу приятных музыкальных впечатлений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ATO
Тип товара
Виниловая пластинка
Погрузитесь в мир уникального звучания с виниловой пластинкой Primus / Conspiranoia (EP) (White, EP). Этот EP (1LP) откроет перед вами потрясающий мир музыкального искусства, представленного в прекрасном белом оформлении. Слушая музыку Primus, вы окунетесь в атмосферу удивительной комбинации звуков и мелодий, которые наверняка покорят ваше сердце и уши. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Primus / Conspiranoia (EP) (White, EP) и погрузиться в увлекательное путешествие по миру музыки. Этот альбом станет отличным дополнением к вашей коллекции и подарит вам массу приятных музыкальных впечатлений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Primus - Conspiranoia (EP) (coloured) (0880882470319) виниловая пластинка - стоимость товара 2730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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